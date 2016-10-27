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Поїзд із бійцями АТО на шляху до Полтави закидали камінням

Четвер, 27 жовтня 2016, 12:46

Поїзд "Хюндай", у якому їхали бійці АТО, на шляху до Полтави закидали камінням хулігани.

Таку попередню версію події, яка сталася 26 жовтня на межі Харківської та Полтавської областей, озвучили "Українській правді" у прес-службі "Укрзалізниці".

Раніше волонтер Ольга Решетілова написала у Facebook, що у 7 вагоні поїзда тріснуло вікно, і припустила: "По вагону стріляли з вулиці".

За словами Решетілової, хлопці з "Донбасу-Україна" припустили, що стріляли калібром 5.45 – по 4-му й 7-му вагонах. Але вона сумнівається, бо "кулі не бачила".

Волонтерка також додала, що охорона поїзду і персонал пообіцяли повідомити в поліцію.

В "Укрзалізниці" сказали, що ще "буде розбір", але поки припускають, що "хулігани закидали поїзд камінням".

У прес-службі зазначили, що це – не єдиний випадок, такі події активізуються під час канікул у школярів.

Олена Рощенко, УП

Теми: Укрзалізницятранспорт
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