Премию Сахарова дали двум активистам из Ближнего Востока

Премия Сахарова, на которую претендовал и Мустафа Джемилев, вручена двум активисткам с Ближнего Востока - Надежды Мурад и Ламии Аджи Башар за их борьбу.

Об этом сообщается на странице твиттер председателя Европарламента Мартина Шульца.

Glad to announce that EP #SakharovPrize 2016 goes to Yazidi women @NadiaMuradBasee & Lamiya Aji Bashar for their fight for dignity&justice — EP President (@EP_President) October 27, 2016

"Рад объявить, что премия Европарламента имени Сахарова за 2016 идет женщинам езидов - Надежде Мурад и Ламии Аджи Башар за их борьбу за достоинство и справедливость", - написал он.

Обе женщины были захвачены в плен в августе 2014 г. на северо-западе Ирака и находились в рабстве у боевиков террористической группировки и деловые.

В ноябре 2014 г. Надежда Мурад убежала от боевиков, в декабре 2015 г. выступила на заседании СБ ООН по торговле людьми. В октябре 2016 г. стала лауреатом Премии имени Вацлава Гавела в области прав человека.

Ламия Аджи Башар смогла бежать из плена в апреле 2015. Она получила серьезные ранения, подорвавшись на мине. Мурад и Башар занимаются помощью женщинам и детям, пострадавшим от действий боевиков, а также защитой прав езидов (курдская этноконфессиональная группа).

Ранее сообщалось, что один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вошел в финальный список нынешних номинантов на награждение правозащитной премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.