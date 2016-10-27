Рекордное количество россиян хочет визового режима с Украиной

Доля россиян, которые выступают за введение визового и таможенного режима с Украиной, достигла 39%.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российский "Левада-Центр".

Согласно информации, это максимальный показатель с марта 2008 года, когда эту идею поддерживали 19% россиян.

Практически каждый второй (48%) респондент, напротив, считает, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен.

Также, по данным исследования, восприятие Украины россиянами ухудшилось: сейчас позитивно настроены по отношению к этой стране 26% респондентов против 33% год назад и 69% в 2013 году.

В том, что России и Украине следует объединиться в одно государство, уверены 8% участников опроса, проведенного 23-26 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Более половины россиян (56%) в настоящее время относятся к Украине негативно (23% в 2013 году).

Затруднились с ответом 17% опрошенных.

Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Однако 6 октября, когда этот вопрос должны были рассматривать в парламенте, постановление о введении визового режим не вынеслы на рассмотрение.