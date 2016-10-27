Рекордное количество россиян хочет визового режима с Украиной

00
0
Четверг, 27 октября 2016, 14:02

Доля россиян, которые выступают за введение визового и таможенного режима с Украиной, достигла 39%.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российский "Левада-Центр".

Согласно информации, это максимальный показатель с марта 2008 года, когда эту идею поддерживали 19% россиян.

Практически каждый второй (48%) респондент, напротив, считает, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен.

Также, по данным исследования, восприятие Украины россиянами ухудшилось: сейчас позитивно настроены по отношению к этой стране 26% респондентов против 33% год назад и 69% в 2013 году.

В том, что России и Украине следует объединиться в одно государство, уверены 8% участников опроса, проведенного 23-26 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Более половины россиян (56%) в настоящее время относятся к Украине негативно (23% в 2013 году).

Затруднились с ответом 17% опрошенных.

Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Однако 6 октября, когда этот вопрос должны были рассматривать в парламенте, постановление о введении визового режим не вынеслы на рассмотрение.

Темы: Росcия визы опрос
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Петербурге подожгли кремлевскую "фабрику троллей" 27 октября 2016, 13:38
В России суд не захотел отпускать Сущенко 27 октября 2016, 12:34
В Кремле заявили, что Путин в Крыму Украины не касается 27 октября 2016, 11:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
У заместителя Гонтаревой провели обыски
Порошенко представил нового главу Житомирской ОГА
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 3 ранены – штаб
В России суд не захотел отпускать Сущенко
Все новости
Мнение издателей

Как Украина показала себя на 68-й Франкфуртской книжной ярмарке

Инфографика

Снова провал в Doing Business