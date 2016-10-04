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У Раді знайдуться голоси для введення візового режиму з РФ - Парубій

Вівторок, 4 жовтня 2016, 03:02
У Раді знайдуться голоси для введення візового режиму з РФ - Парубій

Голова Верховної Ради  Андрій Парубій вважає, що парламент підтримає введення візового режиму між Україною і Російською Федерацією.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "ICTV" у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є підстави вийти на результативне голосування... є підстави у Верховній Раді України знайти більшість", - сказав він.

Спікер зазначив, що з даного питання проведе консультації з лідерами фракцій, після чого в четвер, 6 жовтня, Верховна Рада зможе розглянути проект постанови про введення візового режиму з Росією.

У понеділок, 3 жовтня, на погоджувальній раді Андрій Парубій заявив, що Рада повинна розглянути питання введення візового режиму для росіян.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПарубійвізи
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