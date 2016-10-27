Эксперты назвали наиболее перспективных молодых политиков

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Четверг, 27 октября 2016, 15:02
FB Олег Федонюк

В тройку самых перспективных молодых политиков, по оценке экспертов, попали нардепы от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

Об этом говорится в статье журнала "Новое время" "Привет из будущего".

Эксперты (более 20 человек, среди которых медиа-менеджеры, политологи, политтехнологи и журналисты) называли по 5 фамилий наиболее перспективных, на их взгляд, молодых политиков. За каждый голос человек получал 1 балл.

Список наиболее перспективных возглавил Найем с 17 голосами, Лещенко на втором месте с 10 голосами. У Соболева 9 голосов, он третий.

Четвертое место с 5 голосами разделили нардеп от БПП Светлана Залищук и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

Пятое место: нардеп, командир полка "Азов" Андрей Белецкий, нардеп Анна Гопко, сопредседатель партии "Демальянса" Василий Гацко. У них по 4 голоса.

По 3 голоса получили нардеп Борислав Береза и глава НАБУ Артем Сытник, которые разделили 6 место.

Темы: Верховная Рада рейтинг
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Комментарии — 6
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IP: 46.133.9.---робін_гудбай27.10.2016 16:04
Державу повинні очолити серйозні помірковані з життєвим досвідом патріотичні державні діячі, а не торгаші, папарацці і драчуни в Парламенті..Ми ж не якесь там племя Тонга - Йонга..
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IP: 46.119.254.---Alena Rudenko27.10.2016 16:02
Почему Нефьодов в список попал - понятно. Человек по сути смог внедрить в стране систему ProZorro. А вот откуда в списке, да еще так высоко, "квартирные магнаты"? Или это "Новое время" так своих колумнистов пиарит?
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IP: 46.133.9.---робін_гудбай27.10.2016 15:52
MR_Holms:
В трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили нардепи від БПП Сутафа Найєм і Сергій Лещенко, а ткож нардеп від "Самопомочі" Сергій Соболєв....Це хто таке дослідив?..Два перших журналісти та репортери по визову в гарячі точки дешевих сенсацій...Як папарацці..Третій навіть без наявності диплома про вищу освіту
.
...это писалось после какого стакана шмурдяка?..
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IP: 46.133.9.---робін_гудбай27.10.2016 15:45
Постійно нацмени малюються...Як не сини відомоі національності, то з інших етнічних меншин ігруп..Хіба серед етнічних украінців нема перспективних політиків?..
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IP: 89.162.145.---Pike_27.10.2016 15:38
Так какие же они политики?
У политиков должна быть харизма, политическая сила и электоральная база.
Кто за єтих пустозвонов будет голосовать?
Кого оно организовали и объединили - кроме собственных жён?
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