Эксперты назвали наиболее перспективных молодых политиков
В тройку самых перспективных молодых политиков, по оценке экспертов, попали нардепы от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.
Об этом говорится в статье журнала "Новое время" "Привет из будущего".
Эксперты (более 20 человек, среди которых медиа-менеджеры, политологи, политтехнологи и журналисты) называли по 5 фамилий наиболее перспективных, на их взгляд, молодых политиков. За каждый голос человек получал 1 балл.
Список наиболее перспективных возглавил Найем с 17 голосами, Лещенко на втором месте с 10 голосами. У Соболева 9 голосов, он третий.
Четвертое место с 5 голосами разделили нардеп от БПП Светлана Залищук и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.
Пятое место: нардеп, командир полка "Азов" Андрей Белецкий, нардеп Анна Гопко, сопредседатель партии "Демальянса" Василий Гацко. У них по 4 голоса.
По 3 голоса получили нардеп Борислав Береза и глава НАБУ Артем Сытник, которые разделили 6 место.
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В трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили нардепи від БПП Сутафа Найєм і Сергій Лещенко, а ткож нардеп від "Самопомочі" Сергій Соболєв....Це хто таке дослідив?..Два перших журналісти та репортери по визову в гарячі точки дешевих сенсацій...Як папарацці..Третій навіть без наявності диплома про вищу освіту
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...это писалось после какого стакана шмурдяка?..
У политиков должна быть харизма, политическая сила и электоральная база.
Кто за єтих пустозвонов будет голосовать?
Кого оно организовали и объединили - кроме собственных жён?