Эксперты назвали наиболее перспективных молодых политиков

В тройку самых перспективных молодых политиков, по оценке экспертов, попали нардепы от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко, а также нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

Об этом говорится в статье журнала "Новое время" "Привет из будущего".

Эксперты (более 20 человек, среди которых медиа-менеджеры, политологи, политтехнологи и журналисты) называли по 5 фамилий наиболее перспективных, на их взгляд, молодых политиков. За каждый голос человек получал 1 балл.

Список наиболее перспективных возглавил Найем с 17 голосами, Лещенко на втором месте с 10 голосами. У Соболева 9 голосов, он третий.

Четвертое место с 5 голосами разделили нардеп от БПП Светлана Залищук и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

Пятое место: нардеп, командир полка "Азов" Андрей Белецкий, нардеп Анна Гопко, сопредседатель партии "Демальянса" Василий Гацко. У них по 4 голоса.

По 3 голоса получили нардеп Борислав Береза и глава НАБУ Артем Сытник, которые разделили 6 место.