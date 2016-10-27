Експерти назвали найбільш перспективних молодих політиків

В трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили нардепи від БПП Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Про це йдеться у статті журналу "Новое время" "Привіт з майбутнього".

Експерти (більше 20 осіб, серед яких медіа-менеджери, політологи, політтехнологи і журналісти) називали по 5 прізвищ найбільш перспективних, на їх погляд, молодих політиків. За кожен голос людина отримувала 1 бал.

Список найбільш перспективних очолив Найєм із 17 голосами, Лещенко на другому місці із 10 голосами. У Соболєва 9 голосів, він третій.

Четверте місце із 5 голосами розділили нардеп від БПП Світлана Заліщук і заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

П'яте місце: нардеп, командир полку "Азов" Андрій Білецький, нардеп Ганна Гопко, співголова партії "Демальянс" Василь Гацько. У них по 4 голоси.

По 3 голоси отримали нардеп Борислав Береза і глава НАБУ Артем Ситник, які розділили 6 місце.