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Експерти назвали найбільш перспективних молодих політиків

Четвер, 27 жовтня 2016, 15:02
Експерти назвали найбільш перспективних молодих політиків
FB Олег Федонюк

В трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили нардепи від БПП Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Про це йдеться у статті журналу "Новое время" "Привіт з майбутнього".

Експерти (більше 20 осіб, серед яких медіа-менеджери, політологи, політтехнологи і журналісти) називали по 5 прізвищ найбільш перспективних, на їх погляд, молодих політиків. За кожен голос людина отримувала 1 бал.

Список найбільш перспективних очолив Найєм із 17 голосами, Лещенко на другому місці із 10 голосами. У Соболєва 9 голосів, він третій.

Четверте місце із 5 голосами розділили нардеп від БПП Світлана Заліщук і заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

П'яте місце: нардеп, командир полку "Азов" Андрій Білецький, нардеп Ганна Гопко, співголова партії "Демальянс" Василь Гацько. У них по 4 голоси.  

По 3 голоси отримали нардеп Борислав Береза і глава НАБУ Артем Ситник, які розділили 6 місце.

  

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Теми: Верховна Радарейтинг
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