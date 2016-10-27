Послы G7 написали гневное письмо Порошенко

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Четверг, 27 октября 2016, 17:58

Послы стран "Большой семерки" предупредили президента Украины Петра Порошенко относительно опасных законодательных инициатив, которые могут подорвать все предыдущие усилия страны в борьбе с коррупцией, в частности по ослаблению системы электронного декларирования.

Об этом стало известно из письма послов стран "Большой семерки" и главы представительства Европейского Союза в Украине Хюга Мингарелли от 25 октября на адрес президента Украины, которое оказалось в распоряжении Европейской Правды.

В письме послы оценили достижения Украины в борьбе с коррупцией, в частности отметили важность деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и запуск системы электронного декларирования.

"Мы наблюдаем, что в течение последних недель несколько законодательных инициатив несут угрозу этой важной антикоррупционной системе (электронных деклараций - Ред.) и реформам на повестке дня", - говорится в сообщении.

"В частности, некоторые законопроекты, если будут приняты, смогут ослабить систему электронных деклараций и свернуть правомочность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в исследовании и ведении дел о коррупции высокого уровня", - говорится в письме.

Также послы выразили свою обеспокоенность по поводу технических сбоев в системе электронных деклараций и призвали сделать все необходимые шаги, чтобы исправить это.

Кроме того, послы отметили, что полная независимость от политического вмешательства имеет первостепенное значение для этих институтов в борьбе против коррупции.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции переходит на круглосуточный режим работы для того, чтобы процесс подачи е-деклараций был завершен вовремя, до 30 октября.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет принимать решение о продлении сроков декларирования, несмотря на технические проблемы системы.

Европейская правда

Темы: Порошенко Европа
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Комментарии — 5
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IP: 176.105.208.---Иван Федоров27.10.2016 18:47
Michael_05:
Суверенітет, чули посли таке слово, ні?
Суверенітет? Серйозно? Не в останні 3 роки Україні цим аргументом бравувати.
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IP: 92.127.119.---Paramon Verhoven27.10.2016 18:42
Michael_05:
Суверенітет, чули посли таке слово, ні?

Мишуня, а ты слова транш и безвиз знаешь?
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IP: 195.238.177.---Распутин27.10.2016 18:30
Nnikolay Yegorov:
Порошенко себя считает самым хитрейшим в Украине - но в Европе этот его фокус не проходит . Поэтому на сегодня он напоминает карася на жарящейся сковородке .Где его переворачивают и поджаривают со всех сторон , а он хочет с нее соскочить с малыми для себя потерями . Но этот его номер не пройдет ! Европа уже просто от него устала !
Соскочит.Как и все предыдущие до него.Вон сегодня,в который раз заявил о своей мечте стать депутатом Европарламента.Так вот и ищут убежища,кто в Ростове,кто в Европе.
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IP: 82.145.220.---Nnikolay Yegorov27.10.2016 18:20
Порошенко себя считает самым хитрейшим в Украине - но в Европе этот его фокус не проходит . Поэтому на сегодня он напоминает карася на жарящейся сковородке .Где его переворачивают и поджаривают со всех сторон , а он хочет с нее соскочить с малыми для себя потерями . Но этот его номер не пройдет ! Европа уже просто от него устала !
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IP: 91.209.118.---Michael_0527.10.2016 18:13
Суверенітет, чули посли таке слово, ні?
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