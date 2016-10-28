Хуг призвал проводить больше мероприятий по разминированию Донбасса
Первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что Совместный центр по координации и прекращению огня должен работать эффективнее.
Об этом он сказал во время брифинга 27 октября, сообщает "Укринформ".
"Мы увидели, что Совместный центр по координации и прекращению огня может совместно работать. Если бы они проводили больше мероприятий по разминированию, то многих жертв среди мирного населения можно было бы избежать", - заявил Хуг.
Он отметил, что в Минских договоренностях заложены основы, которые позволяют прекратить насилие. Но ни одни из них не были полностью выполнены.
Как сообщалось, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе из-за возможных мин.
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