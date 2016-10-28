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Хуг призвал проводить больше мероприятий по разминированию Донбасса

Пятница, 28 октября 2016, 03:43
Хуг призвал проводить больше мероприятий по разминированию Донбасса

Первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что Совместный центр по координации и прекращению огня должен работать эффективнее.

Об этом он сказал во время брифинга 27 октября, сообщает "Укринформ".

"Мы увидели, что Совместный центр по координации и прекращению огня может совместно работать. Если бы они проводили больше мероприятий по разминированию, то многих жертв среди мирного населения можно было бы избежать", - заявил Хуг.

Он отметил, что в Минских договоренностях заложены основы, которые позволяют прекратить насилие. Но ни одни из них не были полностью выполнены.

Как сообщалось, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе из-за возможных мин.

Темы: ОБСЕ
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