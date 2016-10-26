В ОБСЕ заявили об ограниченном допуске на участки разведения сил на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе 25 октября.

Об этом говорится в заявлении миссии на странице в Facebook.

"Опять Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ", - отмечается в сообщении.

В ОБСЕ добавили, что безопасность не была гарантирована из-за возможных мин на этих участках.

"СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подчеркнули в ОБСЕ.

23 октября ОБСЕ также сообщала об ограниченном доступе к участкам разведения сил и средств на Донбассе.