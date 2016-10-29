Россию не переизбрали в Совет ООН по правам человека

Россия по итогам прошедшего в пятницу голосования не добилась переизбрания в новый состав Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно результатам голосования в группе от Восточной Европы, за Россию проголосовали 112 стран, в то время как победу одержали Венгрия, получившая 144 голосов, и Хорватия со 114 голосами.

В ходе голосования в ГА ООН в пятницу были избраны 14 новых представителей СПЧ ООН. Они будут работать в этой ооновской структуре в период 2017-2019 гг.

Ранее более 80 благотворительных и правозащитных организаций призвали страны ООН не допустить Россию в Совет ООН по правам человека. Основанием они называют военную операцию в Сирии, в результате которой погибло много гражданских. Среди подписантов обращения - Human Rights Watch, CARE International и Refugees International.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.