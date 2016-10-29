Россию не переизбрали в Совет ООН по правам человека

00
0
Суббота, 29 октября 2016, 00:23

Россия по итогам прошедшего в пятницу голосования не добилась переизбрания в новый состав Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно результатам голосования в группе от Восточной Европы, за Россию проголосовали 112 стран, в то время как победу одержали Венгрия, получившая 144 голосов, и Хорватия со 114 голосами.

В ходе голосования в ГА ООН в пятницу были избраны 14 новых представителей СПЧ ООН. Они будут работать в этой ооновской структуре в период 2017-2019 гг.

Ранее более 80 благотворительных и правозащитных организаций призвали страны ООН не допустить Россию в Совет ООН по правам человека. Основанием они называют военную операцию в Сирии, в результате которой погибло много гражданских. Среди подписантов обращения - Human Rights Watch, CARE International и Refugees International.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Темы: ООН права человека Сирия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ИГИЛ в течение недели убила в Мосуле минимум 232 человека – ООН 28 октября 2016, 14:02
Чуркин в ООН потребовал доказательства бомбардировок Алеппо 27 октября 2016, 02:35
Геращенко говорит, что в ООН удивились, что Чуркин ей "затыкал рот" 26 октября 2016, 16:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Матиос: Украинский Интерпол за взятки отказывал в объявлении в розыск
Грынев указал в декларации неполную информацию
В автомобиль наблюдателей ОБСЕ попала пуля
В МВД рассказали, когда прослушивают журналистов
Все новости
Буллинг

Дети-жертвы травли имеют психические расстройства во взрослом возрасте

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян