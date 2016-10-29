Росію не переобрали до Ради ООН із прав людини

Росія за підсумками голосування не домоглася переобрання до нового складу Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами голосування в групі від Східної Європи, за Росію проголосували 112 країн, в той час як перемогу здобули Угорщина, яка отримала 144 голосів, і Хорватія з 114 голосами.

В ході голосування в ГА ООН в п'ятницю були обрані 14 нових представників РПЛ ООН. Вони будуть працювати в цій оонівської структурі в період 2017-2019 рр.

Раніше більше 80 благодійних та правозахисних організацій закликали країни ООН не допустити Росію до Ради ООН з прав людини. Підставою вони називають військову операцію в Сирії, в результаті якої загинуло багато цивільних. Серед підписантів звернення - Human Rights Watch, CARE International і Refugees International.

За даними експертів, жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

На екстренному засіданні Радбезу ООН на початку жовтня Російська Федерація заблокувала резолюцію Франції щодо запровадження режиму припинення вогню у сирійському Алеппо.