АТО: 1 военный погиб, 7 ранены

В результате боевых действий за прошедшие сутки 1 украинский военный погиб, 7 получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"В результате активных боевых действий за прошедшие сутки один украинский военный погиб, 7 получили ранения", - сказал он.

В то же время Лысенко не уточнил, где именно был убит и были ранены военные.

По его словам, на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 обстрелов, из них 5 из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении - 10 обстрелов, 4 из тяжелого вооружения.

По словам Лысенко, мощнейший обстрел был в пятницу в Авдеевский промзоне, он продолжался непрерывно почти 4 часа. Боевики выпустили не менее 130 минометных мин различного калибра и артиллерийских снарядов. Украинские войска открывали ответный огонь.

"Вторая горячая точка - это Светлодарская дуга, там вчера оккупанты также использовали минометы, пушки и бронетехнику. Еще один вражеский обстрел произошел на позиции "шахта Бутовка", - сказал Лысенко.

На Мариупольском направлении, по его словам, были наиболее интенсивные боевые действия.

По позициям украинских военных было выпущено почти 400 минометных мин различного калибра. Основные горячие точки - это Марьинка и Широкино с окрестностями.

Всего на Мариупольском направлении произошло 28 обстрелов, из них 15 из тяжелого вооружения.

Украинская правда