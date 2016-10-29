АТО: 1 військовий загинув, 7 поранено

Внаслідок бойових дій минулої доби 1 український військовий загинув, 7 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"Внаслідок активних бойових дій минулої доби один український військовий загинув, 7 отримали поранення", - сказав він.

Водночас Лисенко не уточнив, де саме було вбито і поранено військових.

За його словами, на Луганському напрямку минулої доби зафіксовано 17 обстрілів, з них 5 з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку – 10 обстрілів, 4 з важкого озброєння.

За словами Лисенка, надзвичайно потужний обстріл був у п'ятницю в Авдіївській промзоні, він тривав безперервно майже 4 години. Бойовики випустили не менше 130 мінометних мін різного калібру та артилерійських снарядів. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.

"Друга гаряча точка – це Світлодарська дуга, там вчора окупанти також використовували міномети, гармати та бронетехніку. Ще один ворожий обстріл відбувся на позиції "шахта Бутовка", - сказав Лисенко.

На Маріупольському напрямку, за його словами, були найбільш інтенсивні бойові дії.

По позиціях українських військових було випущено майже 400 мінометних мін різного калібру. Основні гарячі точки – це Мар'їнка і Широкине з околицями.

Всього на Маріупольському напрямку відбулося 28 обстрілів, з них 15 із важкого озброєння.

Українська правда