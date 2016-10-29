В Киеве на акции по легализации конопли задержали 4 человек

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Суббота, 29 октября 2016, 16:17

В субботу в Киеве на акции по легализации курения конопли на Михайловской площади правоохранители задержали четырех активистов.

Об этом сообщила Радио Свобода пресс-секретарь управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

 
Все фото Радио Свобода

По ее словам, полиция после доставки в отделение выяснила данные задержанных, провела с ними профилактические беседы и отпустила.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, потасовка между активистами относительно легализации курения конопли возникла после того, как у одного из противников легализации нашли муляж гранаты и несколько дымовых шашек.

 

Еще одного активиста, который разорвал плакат другого, полиция вытеснила из толпы.

О травмированных в результате потасовки не сообщается.

 

Вместе с тем, пресс-служба ВО "Свобода" сообщила, что в субботу на Михайловской площади полиция, "применив силу, задержала и затолкала в автозак" голову Дарницкой районной организации ВО "Свобода" Владимира Бохняка и его помощника свободовца Олеся Олийныка.

По словам Бохняк, между возмущенной общественностью и лицами, которые выступают за легализацию наркотического зелья, возникли столкновения.

 

"Националист пытался унять агрессию и остановить незаконные действия, однако вместо того, чтобы помочь остановить нарушения закона, полицейские повалили его на землю, ударив дубинкой по колену, и вместе с помощником Олесем Олейником "упаковали" в автозак", - утверждают в "Свободе".

 

Представители движения, называющего себя "Украинской конопляной ассоциацией" анонсировали на 29 октября марш по легализации конопли в Украине.

 

Участники акции требуют, среди прочего, декриминализировать часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса. По их словам, полиция использует эту норму, чтобы требовать взятки от задержанных, у которых нашли несколько граммов конопли.

В Госслужбе по наркотическому контролю в апреле этого года заявляли, что в Украине рассматривается вопрос о снижении дозы, с которой начинается уголовная ответственность за хранение так называемых легких наркотиков.

Украинская правда

Темы: Киев акции полиция
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