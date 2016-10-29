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У Києві на акції щодо легалізації коноплі затримали 4 осіб

Субота, 29 жовтня 2016, 16:17

У суботу в Києві на акції щодо легалізації куріння коноплі на Михайлівській площі правоохоронці затримали чотирьох активістів.

Про це повідомила Радіо Свобода речниця управління Національної поліції Києва Оксана Блищик.

 
Всі фото Радіо Свобода

За її словами, поліція після доправлення до відділку з’ясувала дані затриманих, провела з ними профілактичні бесіди та відпустила.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, штовханина між активістами щодо легалізації куріння коноплі виникла після того, як в одного з противників легалізації знайшли муляж гранати і декілька димових шашок.

 

Ще одного активіста, який розірвав плакат іншого, поліція витіснила з натовпу.

 

Про травмованих в результаті штовханини не повідомляється.

 

Разом з тим, прес-служба ВО "Свобода" повідомила, що в суботу на Михайлівській площі поліція, "застосувавши силу, затримала та заштовхала в автозак" голову Дарницької районної організації ВО "Свобода" Володимира Бохняка та його помічника свободівця Олеся Олійника.

 

За словами Бохняка, між обуреною громадою і особами, які виступають за легалізацію наркотичного зілля, виникли сутички.

"Націоналіст намагався вгамувати агресію та зупинити незаконні дії, однак замість того, аби допомогти зупинити порушення закону, поліціянти повалили його на землю, вдаривши кийком по коліну, та разом із помічником Олесем Олійником "запакували" в автозак", - стверджують у "Свободі".

 

Представники руху, що називає себе "Українська конопляна асоціація" анонсували на 29 жовтня марш щодо легалізації коноплі в Україні.

Учасники акції вимагають, серед іншого, декриміналізувати частину 1 статті 309 Кримінального кодексу. За їх словами, поліція використовує цю норму, щоб вимагати хабарі від затриманих, у яких знайшли кілька грамів конопель.

У Держслужбі з наркотичного контролю в квітні цього року заявляли, що в Україні розглядається питання про зниження дози, з якої починається кримінальна відповідальність за збереження так званих легких наркотиків.

Українська правда

Теми: Київакціїполіція
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