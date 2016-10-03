Геращенко: Кремль срывает Минский процесс

"Праймериз", которые боевики проводят на оккупированных территориях Донбасса, являются попытками срыва Минского переговорного процесса, а ответственная за это РФ.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Украинская сторона расценивает все эти "праймериз" как очередную попытку наглого срыва минского процесса, как попытку сегрегации возможных участников возможных выборов (до которых еще ой как далеко). На оккупированных территориях созданы псевдоизьирательные органы, без наблюдателей и СМИ, без украинских политиков и партий без переселенцев происходит фарс", - отметила Геращенко.

Она напомнила, что в Минске есть политическая группа, одной из задач которой является обсуждение модальностей проведения выборов на тех территориях.

"Какие модальности выборов можно обсуждать в Минске, когда у боевиков своя "модальность" и реальность, написанная в Кремле. Очевидно, что на эти попытки, по сути, сорвать работу политической группы в Минске, должна быть и реакция наших партнеров по нормандскому формату, и всего мира", - подчеркнула она.

"Москва откровенно и цинично срывает минский процесс. И на этом фоне любые разговоры о попытке смягчить санкции выглядят просто цинично", - отметила Геращенко.

"ЦИК РФ говорит, что "дистанционно" наблюдает за "праймериз" в "республиках", то есть фарсом, который происходит в ОРДЛО. Конечно, кураторы должны тщательно следить за своими подчиненными ставленниками и подопытными "республиками", - добавила она.

"Сценарий "праймериз" (а слово-то какое, новорусское, как же это его запустили в обиход в "новороссийских республиках") разрабатывался в Кремле, советниками Путина, как и псевдовыборы ноября 2014, которые сорвали минские соглашения и привели к тысячам новых жертв. Ушки некоего злого демона С-ва торчат из этого "праймериз", аж гай шумит", - напомнила Геращенко.

Очевидно, под "злым демоном" Геращенко подразумевала советника Путина Владислава Суркова.