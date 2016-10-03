Климкин – Совету Европы: Россия скатывается в сталинские времена

00
0
Понедельник, 3 октября 2016, 16:42

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Совет Европы принять решение о формате работы России в организации, учитывая тенденции и события в РФ последнего времени.

Об этом Климкин заявил во время открытия Дня украинских реформ в штаб квартире СЕ в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

"Россия откатывается к реалиям не только брежневских, а сталинских времен", – заявил он.

Климкин считает, что в этой ситуации следует взвесить нынешний формат участия России в составе Совета Европы.

"Давайте будем откровенны, Совет Европы имеет историю поражений в вопросе соблюдения Россией демократических ценностей и верховенства права. Нам надо выяснить для себя, как действовать с Россией в Совете Европы, в том числе в ПАСЕ или Комитете министров", – заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что не предлагает "ослабление Совета Европы", но хочет сделать организацию более сильной.

Климкин также напомнил в выступлении, что Украина "проводила реформы в условиях российской агрессии", и призвал СЕ к более активной поддержке Киева в этих обстоятельствах.

Темы: Климкин МИД Росcия ЕС Европа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Климкин в СБ ООН напомнил, что РФ нарушает Будапештский меморандум 24 сентября 2016, 10:18
Россия не давала своих предложений по выполнению "Минска" – Климкин 17 сентября 2016, 18:19
Климкин назвал попытку провести российские выборы в Украине провокацией 17 сентября 2016, 17:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Советника Путина могут приговорить к пожизненному – ГПУ
МИД заявляет, что боевики сорвали разведение, и призывает ОБСЕ и РФ действовать
Грынив обещает отозвать скандальную поправку к е-декларированию
Ситуация тревожная, спецслужбы РФ давят на Сущенко - Фейгин
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны