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Российский СК решил обвинять бывших чиновников Гройсмана, Климкина и Стеця

Александр ШумилинЧетверг, 25 апреля 2024, 16:54
Российский СК решил обвинять бывших чиновников Гройсмана, Климкина и Стеця
Владимир Гройсман. Фото из FB

Российский Следственный комитет выдвинул обвинения бывшим председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину и министру информполитики Юрию Стецю. 

Источник: на выдвижение обвинения со стороны СК РФ обратило внимание Суспільне

Детали: В сообщении СК говорится о проведении совещания в оккупированном РФ Мариуполе, во время которого объявили, что против Гройсмана, Климкина и Стеця "выдвинуты обвинения" якобы из-за "преступлений против мира и безопасности человечества".

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Российские "следователи" обвиняют украинских чиновников в том, что те, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали решение о проведении на Донбассе антитеррористической операции.

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Весной 2014 года после появления на Донбассе "зеленых человечков" из РФ и захвата ими ряда админзданий в разных городах, Совет нацбезопасности и обороны начал широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины.
  • В марте 2018 года формат АТО изменили на операцию Объединенных сил (ООС). Руководство силами и средствами ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами возложили на командующего объединенных сил, которым назначили Сергея Наева.

Темы: ГройсманКлимкинСтець
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