Российский СК решил обвинять бывших чиновников Гройсмана, Климкина и Стеця
Российский Следственный комитет выдвинул обвинения бывшим председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину и министру информполитики Юрию Стецю.
Источник: на выдвижение обвинения со стороны СК РФ обратило внимание Суспільне
Детали: В сообщении СК говорится о проведении совещания в оккупированном РФ Мариуполе, во время которого объявили, что против Гройсмана, Климкина и Стеця "выдвинуты обвинения" якобы из-за "преступлений против мира и безопасности человечества".
Российские "следователи" обвиняют украинских чиновников в том, что те, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали решение о проведении на Донбассе антитеррористической операции.
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Предыстория:
- Весной 2014 года после появления на Донбассе "зеленых человечков" из РФ и захвата ими ряда админзданий в разных городах, Совет нацбезопасности и обороны начал широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины.
- В марте 2018 года формат АТО изменили на операцию Объединенных сил (ООС). Руководство силами и средствами ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами возложили на командующего объединенных сил, которым назначили Сергея Наева.