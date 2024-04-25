Российский СК решил обвинять бывших чиновников Гройсмана, Климкина и Стеця

Российский Следственный комитет выдвинул обвинения бывшим председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину и министру информполитики Юрию Стецю.

Источник: на выдвижение обвинения со стороны СК РФ обратило внимание Суспільне

Детали: В сообщении СК говорится о проведении совещания в оккупированном РФ Мариуполе, во время которого объявили, что против Гройсмана, Климкина и Стеця "выдвинуты обвинения" якобы из-за "преступлений против мира и безопасности человечества".

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Российские "следователи" обвиняют украинских чиновников в том, что те, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали решение о проведении на Донбассе антитеррористической операции.

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