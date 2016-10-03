МИД заявляет, что боевики сорвали разведение, и призывает ОБСЕ и РФ действовать

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Понедельник, 3 октября 2016, 17:40

По состоянию на 3 октября условия для разведения сил в целом выполнены в районах Золотого и Петровского, но боевики не проявили готовности к этому, еще и сорвали видеоконференцию трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, во исполнение рамочного решения от 21 сентября, с 23 сентября подразделения ВСУ соблюдали режим прекращения огня в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а боевики нарушали "тишину" в течение 7 суток в районе Станицы Луганской (23, 24, 26, 27, 28 сентября, 1 и 2 октября) и в течение одних суток в районе Петровского.

"По состоянию на 3 октября предусмотренные Рамочным решением необходимые условия для разведения сил и средств были в полной мере соблюдены в районе н.п. Золотое. Разведение сил и средств на этом участке было успешно завершено 1 октября", – говорится в сообщении.

"На сегодняшний день указанные предпосылки также сложились в районе н.п. Петровское", – добавляет МИД.

По утверждению ведомства, подразделения ВСУ были готовы 3 октября в 13:00 начать процесс разведения сил и средств на этом участке, "однако противоположная сторона оказалась неготовой начать запланированный на это время синхронный и "зеркальный" процесс отвода под мониторингом СММ ОБСЕ".

В министерстве ожидают, что миссия ОБСЕ проверит факты нарушений режима прекращения огня в трех пунктах, даст им объективную оценку и донесет исчерпывающую информацию о результатах расследования к сведению глав государств и правительств "Нормандского формата", а также других государств-участниц ОБСЕ.

"Украинская сторона подтверждает свою готовность к разведению сил и средств на другом согласованном участке, а именно – в районе н.п. Станица Луганская – после обеспечения Российской Федерацией соблюдения режима полного прекращения огня", – отмечает МИД.

"Мы также подтверждаем свою готовность к обсуждению всего комплекса вопросов, связанных с имплементацией Рамочного решения, в рамках Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой состоится в Минске 5 октября", – заявляет ведомство.  

МИД также отмечает, что представители Украины были готовы к обсуждению ситуации, сложившейся с разведением сил и средств на согласованных участках, еще на прошлой неделе.

На пятницу, 30 сентября, планировали видеоконференцию трехсторонней контактной группы для решения проблемных вопросов разведения сторон, но из-за нежелания представителей ОРДО принять участие в ней ее перенесли на 13:00 понедельника, 3 октября, – но "она в очередной раз была сорвана по молчаливому согласию Российской Федерации".

И т.н. "праймериз", проведенные в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 2 октября, по оценке дипломатического ведомства, "не только противоречит Минским договоренностям, но и подрывает усилия по мирному урегулированию ситуации".

"Призываем Российскую Федерацию обеспечить неуклонное выполнение Минских договоренностей, в т.ч. по разведению сил и средств на согласованных участках", – заявляет МИД.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Минские соглашения АТО МИД
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