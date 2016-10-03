Штабе: боевики сорвали отвод возле Петровского

Отвод сил и средств Вооруженных сил Украины и членов незаконных формирований в понедельник в районе н.п. Петровское был сорван по вине боевиков.

Об этом сообщил агентству в понедельник представитель штаба АТО Иван Арефьев, передает "Интерфакс-Украина".

"В 15.00 в районе Петровского военнослужащие ВСУ находились в полной готовности к отводу. На месте присутствовали представители СММ ОБСЕ, украинской стороны СЦКК, командования мариупольского направления. Ровно в 15.00 противник запустил БПЛА, украинская сторона никаких беспилотников не запускала. В 16.00 начался обстрел сил АТО из АГС и стрелкового оружия. Таким образом отвод сил и средств сорван по вине российских оккупационных войск", - рассказал он.

"Таким образом отвод сил и средств сорван по вине российских оккупационных войск", - добавил Арефьев.

При этом спикер штаба АТО подчеркнул, что украинская сторона огонь не открывала.

"Украина твердо стоит на позиции выполнения всех пунктов минских договоренностей, а также рамочного соглашения об отводе сил и средств, подписанного 21 сентября 2016 года. Мы неуклонно выполняем все взятые на себя обязательства", - сказал он.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Вместе с тем в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого произошел отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п. Новоалександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), При этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвода вооружение началось.

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства из н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

При этом в миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют, в частности речь идет об опасности из-за минирования территории.

3 октября боевики также вновь сорвали запланированную Skype-конференцию Трехсторонней контактной группы по вопросу соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.