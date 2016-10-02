Бойовики заявили, що поки не відводитимуть війська з Петровського і Станиці

"ДНР" не буде відводити сили і засоби з населеного пункту Петровське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

Про це заявив журналістам глава "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє російське агентство РИА Новости.

"Ми відмовилися відводити наші збройні сили з тієї причини, що Україна не готова. Поки вона не готова виконувати - ми не відведемо", - сказав він.

Раніше представник "міністерства оборони ДНР" заявив РИА Новости, що відведення сил і засобів від лінії зіткнення в районі Петровського 2 жовтня не буде. В "ДНР" пізніше висловили надію, що це відбудеться в понеділок, 3 жовтня.

У той же час, в "штабі оборонного відомства" так званої "ЛНР" РИА Новости повідомили, що розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської біля лінії зіткнення у неділю проводити не планується.

"Сьогодні проводити розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської не планується", - повідомив співрозмовник агентства, коментуючи ситуацію.

Як повідомлялося, 1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

Українська правда