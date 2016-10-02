Місія ОБСЄ не змогла перейти міст у Щасті й дістатися Богданівки

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ все ще не може перейти міст у Щасті зі сторони "ЛНР" через міни та барикади.

Про це СММ повідомила в неділю у своєму Twitter.

СММ все ще не може перейти міст в Щасті зі сторони «ЛНР» - міни та барикади. СММ #ОБСЕ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 2, 2016

Крім того, спостерігачі місії не змогли пройти до підконтрольної уряду України Богданівки, оскільки територія не звільнена від мін.

СММ не змогла пройти до підк. уряду Богданівки: тер. не звільн. від мін – поруш. Мінськ. СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 2, 2016

СММ зазначає, що це є порушенням Мінських домовленостей.

"СММ може/готова спостерігати, але їй перешкоджають", - традиційно додають у місії.

Як повідомлялося, у суботу в спостережній місії ОБСЄ заявляли про небезпеку на території підконтрольного бойовикам "ДНР" н.п. Петрівське та перешкоджання роботі місії. Повідомлялося також про міни в районі Щастя.

21 вересня у Мінську тристороння контактна група щодо вирішення конфлікту на сході України домовилися розвести війська ЗСУ й проросійських бойовиків на трьох ділянках Донбасу, на що передбачено 13 днів. Однак цьому має передувати 7 днів "тиші".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зобов'язалася цілодобово проводити моніторинг ситуації у зоні конфлікту на Донбасі. Вона має контролювати, чи не порушують сторони режим припинення вогню.

Українська правда