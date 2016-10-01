Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь

Субота, 1 жовтня 2016, 17:24
Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь

На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка. 

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив прес-офіцер сектору Луганськ Валентин Шевченко. 

За його словами, сторони здійснили відведення сил біля н.п. Золоте на Луганщині, зокрема звільнено по 1 кв.км  по лінії фронту.

При цьому, за даними Шевченка, вже за декілька хвилин після розведення бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік Новоолександрівки.

"На околиці міста Золоте відбулося розведення на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. Після відповідного сигналу, військовослужбовці, які несуть службу на спостережних постах, відійшли на визначені рубежі. ... Також представники місії ОБСЄ підтвердили, що на тій стороні також відбулося відведення військ на встановлену відстань. Кількість особового складу вони не повідомляють", - зазначив Шевченко. 

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня в "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

За даними ДПСУ, 1 жовтня зранку бойовики призупиняли в односторонньому порядку пропуск осіб навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Як зазначили у розвідці, у районі н.п.Золоте бойовики обладнують пункт пропуску, відкриття якого заплановано на 2 жовтня.

Теми: ДонбасМінські угодизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: