В Йемене из-за авиаударов погибли более 30 повстанцев и заключенных

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 03:42

В Йемене в результате авиаударов коалиции арабских стран, которую возглавляет Саудовская Ааравия, погибли более 30 повстанцев и заключенных.

Об этом сообщает ВВС.

Удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия на запад от порта Ходейда.

Город находится под контролем повстанцев-хуситов.

СМИ, которые их поддерживают, сообщают, что погибших в результате авиаударов более 40 человек.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года.  Из-за восстания хуситов, президент  Абд-Раббу Мансур Хади вынужден был бежать из столицы Саны.  

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Тука: У ОБСЕ нет средств на вооруженную миссию, вопрос может перейти к ООН
В "ЛНР" заявили о разведении сил возле Станицы 2 ноября
Украинец завоевал пятое "золото" на этапах Кубка мира по плаванию
За сутки до дедлайна в системе НАПК почти 95 тысяч деклараций - РПР
Все новости
БЖ.Еда

Чем заедать осеннюю хандру

книги

В Британии вручили Букеровскую премию американцу