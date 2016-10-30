Глава Минобороны Польши: РФ дестабилизирует Европу

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Воскресенье, 30 октября 2016, 06:07

Уровень агрессивных действий России в последнее время превысил все допустимые рамки политического противостояния.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает "Укринформ" со ссылкой на TVP.INFO.

"Уровень вооружения России и ее агрессивных действий, особенно в последний период, является неслыханным, небывалым и выходит за рамки нормального политического спора", - заявил он.

Мацеревич добавил, что Россию не стоит бояться, но нужно осознавать, что она систематически стремится к "дестабилизации Европы, дестабилизации политического строя в Европе".

По его словам, неправдивым является тезис, что НАТО никоим образом на это не реагирует. Он, в частности, отметил, что в январе в Польше будет размещено подразделение танковой бригады США.

Мацеревич отметил, что Варшава также делает все возможное для усиления обороноспособности польской армии. В частности, речь идет о реформировании системы управления армией, а также создание войск территориальной обороны страны.

Темы: Польша Росcия
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