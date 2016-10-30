ЕС и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли

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Воскресенье, 30 октября 2016, 15:16

Руководители ЕС и Канады подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕС и Канадой (CETA).

Церемония подписания прошла в Брюсселе 30 октября.

Соглашение подписали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Роберт Фицо, премьер Словакии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Теперь соглашение должен одобрить Европарламент – следовательно его частичное применение может начаться в начале следующего года. Однако полная реализация, которая будет включать в себя противоречивую систему защиты инвестиций, наступит лишь после ратификации более чем тремя десятками национальных и региональных парламентов.

Как известно, саммит ЕС - Канада был запланирован на 27 октября, но был отменен, поскольку соглашение блокировала Бельгия.

Однако, 27 октября в Бельгии было достигнуто внутреннего консенсуса относительно соглашения. 28 октября соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой проголосовал парламент Валлонии, который ее блокировал раньше.

Европейская правда

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