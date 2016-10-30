ЄС і Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі

Керівники ЄС і Канади підписали угоду про торговельно-економічне співробітництво ЄС і Канади (CETA).

Церемонія підписання пройшла у Брюсселі 30 жовтня.

Угоду підписали прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Європейської ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Тепер угоду має схвалити Європарламент – відтак її часткове застосування може розпочатися на початку наступного року. Однак повна реалізація, яка включатиме в себе суперечливу систему захисту інвестицій, настане лише після ратифікації понад трьома десятками національних і регіональних парламентів.

Як відомо, саміт ЄС- Канада був запланований на 27 жовтня, але був скасований, оскільки угоду блокувала Бельгія.

Однак, 27 жовтня у Бельгії було досягнуто внутрішнього консенсусу щодо угоди. 28 жовтня за угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою проголосував парламент Валлонії, який її блокував раніше.

Європейська правда