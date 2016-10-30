Аброськин уверяет, что в Мариуполе "безопаснее, чем где-либо"

По уровню общеуголовной преступности в Мариуполе гораздо безопаснее, чем в любом городе соседних областей.

Об этом заявил глава облуправления милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что безопасность жителей Мариуполя, как и во всех городах подконтрольной Украине территории Донецкой области, в усиленном режиме охраняют полицейские с бойцами Нацгвардии и военными ВСУ.

"Система блокпостов снижает риск возникновения опасной ситуации, а усиленное патрулирование улиц повышает безопасность в населенных пунктах", - отметил Аброськин.

"Когда дипломаты посещают нашу область это, прежде всего, дает им возможность непосредственно получить информацию о реальном положении дел - российской агрессии, обстрелах и проблемах жителей. Думаю, что уже в ближайшее время иностранные делегации станут частыми гостями в Донецкой области. Это нужно, прежде все для международной огласки о преступной деятельности НВФ "ДНР" и российского агрессора", - добавил он и заверил, что полиция сделает все для безопасного пребывания иностранных делегаций на территории Донецкого региона.

Украинская правда