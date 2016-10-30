Аброськін запевняє, що у Маріуполі "безпечніше, ніж будь-де"

За рівнем загальнокримінальної злочинності у Маріуполі набагато безпечніше, ніж у будь-якому місті сусідніх областей.

Про це заявив глава облуправління поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що безпеку мешканців Маріуполя, як і у всіх містах на підконтрольній Україні території Донеччини, у посиленому режимі охороняють поліцейські з бійцями Нацгвардії і військовими ЗСУ.

"Система блокпостів знижує ризик виникнення небезпечної ситуації, а посилене патрулювання вулиць підвищує безпеку в населених пунктах", - зазначив Аброськін.

"Коли дипломати відвідують нашу область це, перш за все, дає їм можливість безпосередньо отримати інформацію про реальний стан справ - російську агресію, обстріли і проблеми мешканців. Думаю, що вже найближчим часом іноземні делегації стануть частими гостями на Донеччині. Це потрібно, перш за все, для міжнародного розголосу про злочинну діяльності НЗФ "ДНР" і російського агресора", - додав він та запевнив, що поліція зробить все для безпечного перебування іноземних делегацій на території Донецького регіону.

Українська правда