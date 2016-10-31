ГПУ объяснила, почему обыскивают Госрезерв. Пришли к голове домой

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Понедельник, 31 октября 2016, 13:33

Генпрокуратура подозревает служащих Госрезерва в проведении непрозрачного тендера в сговоре с компанией, которая поставляет топливо. Руководство Госрезерва уверяет, что это месть недовольных.

Об этом "Украинской правде" сообщили в ГПУ.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровожденим ГУ КЗЭ СБ Украины, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Государственного агентства резерва Украины, которые привели к убыткам государству в особо крупных размерах", - отметили в ГПУ.

Речь идет о преступлениях по ч.5 ст. 191 УК Украины - завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Как заявили в ГПУ, следствие установили, что должностные лица Госрезерва в сговоре с представителями одного из крупнейших поставщиков топлива в стране при формировании нефтепродуктов государства провели "заблаговременно согласованные незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 000 тонн на общую сумму 257 млн грн ".

Более того, как заявили в ГПУ, это топливо не соответствовало требованиям ДСТУ, а именно срокам хранения.

Именно в рамках этого производства и проводятся обыски, объяснили в ГПУ.

В свою очередь председатель Госрезерва Вадим Мосийчук на своей странице в Facebook уверяет, что тендер был проведен прозрачно, а его результаты некоторым не понравились. Он сообщил, что обыски проводятся не только в офисе, но и у него дома.

По информации УП, речь идет о сговоре Госрезерва с компанией "Окко".

Татьяна Кусок, УП

Темы: Генпрокуратура
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IP: 5.45.192.---kerubino31.10.2016 14:00
Читаючи про чиновників і іх гнилі оборудки ,виникає думка,що чесних людей у владі нема ,всі злодіі корупціонери ,.ОБО ПРОСТО БИДЛО НЕМИТЕ .
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