Минагрополитики обещает проверять точки сбыта контрафактной водки

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Вторник, 4 октября 2016, 10:17

Министерство аграрной политики и продовольствия проводит проверки по поводу отравления метиловым спиртом людей в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ведомства Тарас Кутовой в Facebook.

"Совместно со специалистами Госпродпотребслужбы детально расследуем случаи отравлений алкогольными напитками в Харьковской области и обследуем субъекты хозяйствования, в которых реализовывался суррогат", – проинформировал он.

"Мы готовы помогать правоохранительным органам. Вместе с ними готовы проверять точки реализации и происхождения контрафактной водки, изымаем смертельно опасную продукцию. Работа продолжается", – заявил Кутовой.

Он также убежден, что предприятия "Укрспирта" технологически не имеют возможности производить метиловый спирт, из которого был сделан отравляющий контрафакт.

"Но моя позиция остается неизменной: приватизация для "Укрспирта" – обязательна. Те коррупционно-теневые схемы, которые действуют там сейчас, должны быть уничтожены. Нами подготовлен соответствующий законопроект, ждем плодотворного голосования депутатов ВР", – заявил Кутовой.

Министр также выразил соболезнования родственникам и близким умерших от некачественной водки.

По данным Госпотребслужбы, по состоянию на утро 3 октября был зарегистрирован уже 81 случай отравления фальсифицированным алкоголем, из которых 40 случаев – смертельны.

По данным Фискальной службы, все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛиГ" из Кировоградской области.

Темы: торговля еда
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IP: 78.111.186.---міст04.10.2016 11:22
Ну тепер подивимось , чи закриється на радіоринку караваєві дачі оптова точка по продажу пшеничноі по 10л.. в картонній упаковці
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