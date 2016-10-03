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От смертельной суррогатной водки умерли уже 40 человек

Понедельник, 3 октября 2016, 12:18

По состоянию на утро 3 октября года зарегистрировано 81 случай отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 40 случаев завершились летально.

Об этом в понедельник сообщает Держспоживслужба.

Так, в Харьковской области за период с 1 по 2 октября 2016 количество пострадавших от отравления фальсифицированным опасным алкоголем составила - 62 человека, из них умерло - 27 человек.

В Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано.

Как известно, по состоянию на 30 сентября из-за употребления суррогатной водки отравились 77 человек, из которых 38 умерли.

29 сентября силовики сообщили о задержании производителя ядовитой водки.

Ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛиГ" из Кировоградской области.

Украинская правда

Темы: криминалУкраина
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