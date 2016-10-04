ГПУ хочет вернуть общий надзор и контролировать НАБУ – Сотник

Законопроект 5177 по обеспечению реализации функций прокуратуры призван вернуть прокуратуре общий надзор и предоставить Генпрокуратуре контроль над НАБУ.

Об этом во вторник во время брифинга заявила депутат от "Самопомичи" Елена Сотник.

"Этим законопроектом фактически прокуратура пытается вернуть себе общий надзор, прокуратура пытается вернуть себе возможность ходить в суды. ... Хотят вернуть себе гарантии крышевания", – сказала она.

"Но наиболее циничной была попытка за счет этого законопроекта вернуть прокуратуре ручной режим управления подследственности главного антикоррупционного органа – Национального антикоррупционного бюро. Этим законом предлагается, чтобы генеральный прокурор самостоятельно определял спорность тех коррупционных дел, которые будут рассматриваться то ли в прокуратуре, то ли в Национальном антикоррупционного бюро", – добавила Сотник.

По ее словам, этот документ свидетельствует о продолжении попыток руководства страны узурпировать всю власть в ней.

По данным Сотник, законопроект был разработан в Генпрокуратуре.

Как известно, в конце сентября генпрокурор Юрий Луценко также заявлял, что хочет самостоятельно решать, какие дела отдавать НАБУ. По его словам, НАБУ слишком маленький и не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

Украинская правда