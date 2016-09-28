Луценко хочет сам решать, какие дела отдавать НАБУ

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что НАБУ не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Последний документ, который мы хотим инициировать, это прекращение споров о подследственности между НАБУ и другими правоохранительными органами", - сказал Луценко.

"В стране так много преступности, что отдать исключительное право на борьбу с преступностью на высших должностях одному небольшому правоохранительному органу - неэффективно", - заявил он.

При этом Луценко считает, что таким образом не уменьшит полномочий НАБУ и САП.

"Мы не уменьшаем полномочий НАБУ и САП, они как было, так и имеют право выходить на судей, министров, депутатов, губернаторов. Дай Бог им успехов", - заявил Луценко.

Генпрокурор заявил, что будет сам решать, какие дела отдавать в НАБУ.

"Но если параллельно на те же должностные лица вышли другие правоохранительные органы, то такие дела по решению генпрокурора могут оставаться в этих органах. НАБУ вправе истребовать эти дела для себя", - сказал он.

Луценко будет иницировать соответствующие изменения в закон.

Как известно, между ГПУ и НАБУ в последнее время происходит противостояние. Они обвиняют друг друга в саботировании работы.

Татьяна Кусок, УП