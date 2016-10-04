В Раду внесли еще один законопроект о контроле ГПУ над НАБУ

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Вторник, 4 октября 2016, 15:01
daily.rbc.ua

Депутат от БПП Николай Паламарчук в понедельник зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, который предоставит генпрокурору право забирать в НАБУ дела.

Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

Им предусматривается, что "в исключительных случаях с целью обеспечения оперативности и эффективности уголовного производства" генпрокурор или исполняющий его обязанности вправе поручить расследование дела НАБУ "органу, которому это правонарушение не подследственно, но который начал в отношении него досудебное расследование".

"Спор о подследственности в данном случае не допускается", – сказано также в документе.

Если в других случаях могут возникать споры о подследственности, решать их сможет только генпрокурор.

Согласно пояснительной записке, сейчас "механизм определения подследственности преступлений, в частности, Национального антикоррупционного бюро Украины является слишком перегруженным дополнительными требованиями".

Право расследовать преступления, совершенные членами Национального агентства по предотвращению коррупции предлагается предоставить детективам еще не созданного Государственного бюро расследований.

Как известно, в конце сентября генпрокурор Юрий Луценко также заявлял, что хочет самостоятельно решать, какие дела отдавать НАБУ. По его словам, НАБУ слишком маленький и не может самостоятельно справиться с коррупционерами.

Во вторник депутат от "Самопомичи" Елена Сотник раскритиковала внесенный недавно законопроект 5177, который также призван предоставить ГПУ контроль над НАБУ, а также вернуть ей общий надзор.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура НАБУ Верховная Рада
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Комментарии — 3
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IP: 46.219.247.---Andrey Hrab04.10.2016 16:10
Alexandr Docent:
НАБУ ни одного дела не довел до приговора, так что ИМХО обое рябое. Тем более что НАБУ попросту ОТПУСТИЛО Чауса и Онищенко.
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IP: 46.219.247.---Andrey Hrab04.10.2016 15:53
Про Сотник уже все известно - экс-рыги и их пособники (в ее случае - ее мужа, бизнес-партнера Саши Стоматолога) в таких вопросах свое мнение могут написать И ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗНЫМ В РОСТОВ.
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IP: 78.27.185.---Alexandr Docent04.10.2016 15:39
Для того, щоб не виникало спорів, необхідно все чітко прописувати в самих законах. А щодо даної теми - маленьке НАБУ не може , а велике ГПУ, яким уже давно необхідно зайнятися НАБУ ще жодної справи про корупціонерів не довів до суду (скільки було гучних затримань - і що далі).
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