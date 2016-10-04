Из-за сбоя пропал доступ к е-декларациям

Доступ к реестру электронных деклараций в настоящее время отсутствует из-за сбоя в системе энергоснабжения на технологической площадке ГП Украинские специальные системы, где размещены соответствующие серверы.

Об этом сообщается на странице Национального агентства по предотвращению коррупции на Facebook.

"Национальное агентство сообщает, что по информации ГП УСС данный сбой в системе электроснабжения будет устранен в ближайшее время. Сейчас проводятся аварийные работы по восстановлению функционирования системы", – сказано в сообщении.

Как известно, ранее во вторник заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил, что чиновники пока крайне неохотно заполняют электронные декларации. В частности, из всех депутатов Рады такую декларацию подал только Михаил Гаврилюк. Е-декларацию не подал ни один министр.

Петухов предположил, что электронное декларирование могут попытаться сорвать.

Украинская правда