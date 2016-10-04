Из всех депутатов Рады е-декларацию подал только Гаврилюк

На данный момент из всех депутатов Верховной Рады электронную декларацию за 2015 год подал лишь представитель фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Кроме того, по его словам, такую декларацию подали двое из четырех членов Национального агентства по противодействию коррупции (которое курирует эти декларации), около 10 из 300 детективов НАБУ и ни один представитель правительства.

В целом, по его словам, сейчас заполнено около 1600 деклараций за прошлый год.

"Осталось чуть больше 3 недель до дедлайна по заполнению деклараций. Само заполнение декларации занимает не один день", – добавил Петухов.

Он также рассказал о саботаже системы электронного декларирования со стороны различных чиновников.

"На одном из комитетов ВРУ меня за это декларирование отчитывали две очень влиятельные депутатшы. Влиятельный бюрократ в Брюсселе мне сказал, что на систему ему жаловался один из председателей комитета ВРУ. В парламенте каждый день новые законопроекты, которые "улучшают" систему. Не удивлюсь, если ближе к концу октября будут попытки обрушить веб-сайт НАПК", – написал он.

Петухов добавил, что до сих пор не решена проблема с заполнением деклараций послами Украины, поскольку за границей они не могут получить необходимую для этого цифровую подпись.

Заместитель министра напомнил, что создание системы электронного декларирования является условием получения Украиной безвизового режима с ЕС, условием сотрудничества с МВФ и обязательства, взятые Украиной на себя на Лондонском антикоррупционном саммите.

По его словам, если до 30 октября систему "завалят, засекретят или проигнорируют", будет существовать высокая вероятность отложения безвизового режима, а также прекращения финансирования МВФ и потеря кредитов в размере 1,6 млрд в этом году и 5,4 млрд в следующем.

Как известно, лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Такая инициатива вызвала резонанс в обществе.

В понедельник Грынив пообещал отозвать свои поправки.

Украинская правда