ГПУ: на основе новых показаний задержали нескольких экс-"беркутовцев"

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Вторник, 4 октября 2016, 17:36

Часть экс-"беркутовцев", которых назвал подозреваемый спецназовец на суде в Харькове задержали, в отношении других информация проверяется.

Об этом сообщил прокурор ГПУ Александр Ковальчук в эфире телеканала "112 Украина".

"В настоящее время некоторые из этих работников "Беркута" задержаны, проводится досудебное расследование. Относительно других информация еще проверяется", - сказал Ковальчук.

По его словам, показания экс-"беркутовца" очень помогут следствию, а если будут установлены другие спецназовцы, которые получали свинцовые пули, будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, по словам Ковальчука, важна информации о наклейках на шлемах, с помощью которых спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014

"О наклейках на шлемах. Это поможет следствию идентифицировать, какое именно подразделение присутствовал в той или иной части Киева", - добавил Ковальчук.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас подозреваемых экс-"беркутовцев", он отметил: "По тем производствам, где я старший группы прокуроров, это 8 работников "Беркута" из разных областей Украины".

"Есть информация, что бывшие сотрудники "Беркута" прошли аттестацию и сейчас занимают различные должности в Нацполиции. В настоящее время под стражей 4 бывших работников "Беркута", которые на время задержания находились на разных должностях в Нацполиции", - сказал Ковальчук.

Как известно, экс-"беркутовец" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Темы: Майдан Беркут Генпрокуратура
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