Генштаб объяснил, кого демобилизуют первыми

Первыми демобилизуют лучших военнослужащих и по семейным обстоятельствам.

Первыми будут демобилизовывать тех военных, которые имеют сложные семейные обстоятельства, а также лучших.

Об этом в своем twitter написал начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.

"Демобилизация 6 волны. По решению командиров первыми будут освобождены лучшие военнослужащие и те, у которых сложные семейные обстоятельства", - написал он.

Демобілізація 6 хвилі. За рішенням командирів найпершими будуть звільнені кращі військовослужбовці і ті, які мають складні сімейні обставини — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) October 5, 2016

Демобілізація 6-ї хвилі. Тих, хто звільняється необхідно розрахувати у військовій частині. У #ЗСУ для цього достатньо фінансових ресурсів — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) October 5, 2016

Как известно, 26 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны. Военнослужащие этой волны должны вернуться домой до конца октября.

Седьмая волна мобилизации пока не объявляется.

Украинская правда