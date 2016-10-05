Генштаб объяснил, кого демобилизуют первыми

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Среда, 5 октября 2016, 10:49
silaslova.zp.ua

Первыми демобилизуют лучших военнослужащих и по семейным обстоятельствам.

Первыми будут демобилизовывать тех военных, которые имеют сложные семейные обстоятельства, а также лучших.

Об этом в своем twitter написал начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.

"Демобилизация 6 волны. По решению командиров первыми будут освобождены лучшие военнослужащие и те, у которых сложные семейные обстоятельства", - написал он.

Как известно, 26 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны. Военнослужащие этой волны должны вернуться домой до конца октября.

Седьмая волна мобилизации пока не объявляется.

Украинская правда

Темы: АТО Минобороны
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