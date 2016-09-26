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Порошенко подписал демобилизацию шестой волны

Понедельник, 26 сентября 2016, 14:52

Президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих, призванных на службу в АТО.

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

Порошенко уточнил, что демобилизация завершится до конца октября.

"До конца октября к своим домам и семьям вернутся защитники Отечества, которые были мобилизованы в прошлом году в течение так называемой "шестой волны". Подписал соответствующий указ", – сообщил он.

Порошенко добавил, что после этого на фронте останутся только контрактники, а призывников, как и сейчас, не будут направляться в зону АТО.

По его словам, это станет еще одним шагом для создания профессиональной армии в Украине.

В сообщении Администрации президента уточняется, что речь идет о последней очереди увольнения в запас военных, которые были мобилизованы в 2014 – 2015 годах во время действия особого периода.

"Принятие решения об увольнении военнослужащих стало возможным благодаря успешной реализации в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях задачи Президента Украины относительно профессионализации войска и постепенной замены мобилизованных военнослужащих на более мотивированных добровольцев – контрактников", – добавили в ведомстве.

"Возвращение уволенных военнослужащих к своим семьям начнется уже в текущем месяце, сразу после вступления в силу этим указом. Все уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке будут зачислены в оперативный военный резерв первой очереди", – добавили в АП.

В документе отмечается, что увольнение военнослужащих должны провести Минобороны, МВД, СБУ, Госпогранслужба и Государственная специальная служба транспорта.

Кроме того, Порошенко поручил правительству обеспечить финансирование и принять другие меры, связанные с увольнением в запас военнослужащих, в том числе – связанные с их перевозкой к местам проживания. Уволенные в запас также должны быть обеспечены комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время следования домой.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда

Темы: армияПорошенкоАТОмобилизация
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