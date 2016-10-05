МИД официально рекомендовал украинцам не ездить в Россию

00
2
Среда, 5 октября 2016, 13:30

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения России.

Об этом говорится в заявлении ведомства в среду.

В МИД напомнили, что "на территории государства-агрессора возросло количество необоснованных задержаний наших сограждан".

"Российские правоохранительные органы грубо ведут себя с украинцами, применяют недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство. Гражданам Украины отказывают в доступе к ним консулов, адвокатов", – добавили в ведомстве.

Министерство заявило, что такими действиями Россия грубо нарушает универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека и свои международные обязательства.

"Учитывая указанное, а также учитывая существенно ограниченные на настоящее время возможности украинской стороны обеспечить надлежащую безопасность наших сограждан на территории РФ, МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, а также от следования транзитом по территории этого государства", – заявили в МИД.

Как известно, во вторник директор политического департамента МИД Алексей Макеев заявил, что посещение РФ является опасным для всех граждан Украины. Он также рекомендовал воздержаться от поездок в эту страну.

Украинская правда

Темы: Росcия МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В "Оппоблоке" сомневаются, что Сущенко задержали незаконно 5 октября 2016, 12:58
Кремль не ожидает прорыва от встречи Нуланд и Суркова 5 октября 2016, 12:55
Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены 5 октября 2016, 11:45
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.132.116.---kerubino05.10.2016 14:23
Давно пора ввести візовий режим і не треба спиратись на родинні зв'язки ,кому потрібно ,той звернеться за візою і тоді легше буде контролювати людські потоки ,а може це не вигідно тим хто не припиняв торгувати з агресором ,а це верхушка влади .
ОтветитьС цитатой
IP: 92.113.19.---Дідусь Іванович05.10.2016 14:17
Цього недостатньо. МЗС може лише порадити, а треба заборонити хоча б указом президента спочатку, а потім ї законом.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
МИД предлагает взвесить все риски визового режима с Россией
МИД официально рекомендовал украинцам не ездить в Россию
Нобелевскую премию по химии получили ученые из Франции, США и Нидерландов
Боевики в 6 раз усилили обстрелы на Луганщине – штаб
Все новости
Крутознавство

Cамые интересные новости от креативщика Влада Волочая

Интервью

Александр Линчевский о том, как Минздрав будет реформировать здравоохранение