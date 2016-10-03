В МИД предупреждают: посещать РФ опасно для украинцев

Директор политического департамента МИД Алексей Макеев считает, что посещение РФ опасен для всех граждан Украины.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Посещение РФ опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов", - написал он.

Свои твиты он проиллюстрировал знаком "Стоп".

Как известно, Сущенко – парижский корреспондент издания "Укринформ", прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже. ФСБ РФ заявило, что Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому – ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы.

На данный момент "Укринформ" и жена журналиста заключили соглашение с известным российским адвокатом Марком Фейгиным, который будет защищать Сущенко, и утром понедельника пытается попасть к своему подзащитному.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октябряарестовал Сущенко на 2 месяца.

Первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождениязадержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда