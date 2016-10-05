У Кучмы назвали условия продления отвода вооружений

Реализация рамочного решения будет продолжена при двух условиях.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства по выполнению и данного решения, и всего комплекса Минских соглашений. Именно поэтому реализация рамочного решения будет продолжена: 7 октября отвод будет происходить в Петровском, а 9 октября – в Станице Луганской", - написала она на Facebook после заседания в Минске.

"Особо подчеркиваю: отвод состоится только при условии отсутствия обстрелов, одновременном отводе с противоположной стороны и под контролем СММ ОБСЕ", - отметила Олифер.