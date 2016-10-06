Россия до сих пор не пустила консула к Сущенко

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Четверг, 6 октября 2016, 09:39

Россия до сих пор не пустила консула к задержанному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко, в пятницу Сущенко предъявят обвинения.

Об этом в эфире телеканалу "112 Украина" заявил адвокат Марк Фейгин.

"Я вчера вечером уже разговаривал с Геннадием Брескаленко, консулом Украины в Москве, и он мне подтвердил, что так и не получил ответа из следственного управления ФСБ, хотя разговаривал со следователем о его праве посещения Романа Владимировича в СИЗО "Лефортово". Пока на сегодняшний день нет", - заявил он.

Адвокат отметил, что в среду ему не удалось попасть к Сущенко.

"Вчера мне не удалось попасть в СИЗО "Лефортово". Там огромные очереди из адвокатов. Я не вижу здесь какого-то специального действия со стороны администрации СИЗО. Ряд адвокатов просто не попали внутрь следственных кабинетов из-за огромного наплыва следователей и адвокатов, проводили следственные действия очень долго", - сказал он.

"Я сейчас выезжаю. Я сегодня иду в "Лефортово". Надеюсь, что сегодня, если будет легче, сегодня пятница - особый день, банный, может мне все-таки удастся попасть. В любом случае завтра я его увижу, поскольку завтра будет предъявление обвинения", - уточнил Фейгин.

Украинская правда

Темы: Сущенко
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