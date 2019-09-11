Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"

Освобожденный украинский журналист Роман Сущенко говорит, что заключенные в российской колонии прилично относятся к украинцам.

Источник: Пресс-конференция освобожденного из российской колонии Романа Сущенко.

Прямая речь: "Когда я приехал в колонию, там вообще все было открыто, просто и понятно. Что меня поразило, что там между ними (заключенными - ред.) существует договоренность, что все эти вещи, которые касаются вопросов религии, национальностей, социального статуса - они не важны и их не трогают.

Но отношение к украинцам, я должен констатировать, приличное. Все прекрасно понимают, что происходит, независимо от уровня образования, от своего жизненного опыта. Особенно люди, которые там находятся, неважно какие они преступления совершили, сколько получили, они все прекрасно понимают".

"Даже некоторые интересовались нашей культурой – люди из средней Азии, с Кавказа - языке. Несколько месяцев мы даже здоровались "добрый ранок". "Надобранич" говорили именно на украинском языке".

Предыстория:

Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

В августе 2019 года Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко.

Заключение Сущенко в России длилось 1070 дней.

Россия запретила ему въезд на свою территорию на 20 лет.

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