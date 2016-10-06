Порошенко ждет решения Рады о визах с Россией

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Четверг, 6 октября 2016, 13:56

Вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в четверг в Киеве, говоря о перспективах введения визового режима с РФ, передает "Интерфакс-Украина".

При этом глава государства добавил, что этот вопрос требует дискуссии с украинской общественностью.

"Я ожидаю решения парламента", - сказал Порошенко.

Как известно, парламентские фракции разошлись в отношении вопроса безвизового режима с РФ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

После задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

6 октября парламент должен рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Постановление 4030 о прекращении действия соглашения между Украиной Россией о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации зарегистрировано в парламенте 5 февраля 2016.

Темы: Порошенко Росcия визы
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Комментарии — 4
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IP: 85.223.209.---Taras Orel06.10.2016 14:11
Читав тут статтю про мінуси введення візового режиму. Хрєн з ними з грошовими переказами заробітчан, торгове ембарго пережили, переживемо і це. А от той факт, що на цьому можуть зіграти про-російські сили на яких-небудь виборах - це факт. І всі ті заробітчани зі своїми родинами будуть голосувати за ці сили.
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IP: 95.133.225.---Brokerman06.10.2016 14:11
Климкина на мыло!
Не вноси смуту чиновник! Изучай риски на пенсии!
Порох даешь визовый режим с Россией!
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IP: 46.201.3.---nestor198006.10.2016 14:03
Дуже дорого коштує Народу України всіх національностей продажність депутатів ВР по їх настирному лобіюванню російських інтересів російського бізнесу і зрощення капіталу російських банків в Україні.
Як це можна правильно зрозуміти під час війни і окупації РФ в Криму і Донбас?
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів -терористів Кремля.
Ось переможемо, визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила, тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР цього не хочуть бачити.
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IP: 46.201.3.---nestor198006.10.2016 14:01
Кияни голими руками перемогли до зубів озброєного ворога і захисти столицю від грабунку окупантів. Тому такі засідання ВР потрібно проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів, терористів Кремля. Ці маріонетки - депутати ВР хочуть збільшити зони грабунку Кремля аж до Києва.
Сьогодні Кияни повинні створити всі умови для активної роботи ВР на передовій, під Маріуполем.
Хай там активно працюють, поки не здобудуть перемогу для Народу України всіх національностей.
В Києві потрібно ввести візовий режим і до остаточної перемоги в Донбасі не допускати назад в столицю із відрядження таких продажних лобістів РФ із ВР. Раз вони такі проросійські лобісти, то хай живуть в цих нейтральних зонах зради, терору і грабунку воєнторгу російського міра гібридних воєн Путіна - Кирила.
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