Порошенко чекає рішення Ради про візи з Росією
Питання введення візового режиму з Росією лежить в компетенції Верховної Ради.
Про це заявив президент України Петро Порошенко журналістам у четвер у Києві, говорячи про перспективи запровадження візового режиму з РФ, передає "Інтерфакс-Україна".
При цьому глава держави додав, що це питання потребує дискусії з українською громадськістю.
"Я очікую рішення парламенту", - сказав Порошенко.
Як відомо, парламентські фракції розійшлися у ставленні до скасування безвізового режиму з РФ.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.
Після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.
6 жовтня парламент має розглянути розглянути питання щодо запровадження візового режиму з Росією.
Постанова 4030 щодо припинення дії угоди між Україною Росією про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації зареєстрована у парламенті 5 лютого 2016 року.
Не вноси смуту чиновник! Изучай риски на пенсии!
Порох даешь визовый режим с Россией!
Як це можна правильно зрозуміти під час війни і окупації РФ в Криму і Донбас?
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів, мародерів -терористів Кремля.
Ось переможемо, визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила, тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР цього не хочуть бачити.
Сьогодні Кияни повинні створити всі умови для активної роботи ВР на передовій, під Маріуполем.
Хай там активно працюють, поки не здобудуть перемогу для Народу України всіх національностей.
В Києві потрібно ввести візовий режим і до остаточної перемоги в Донбасі не допускати назад в столицю із відрядження таких продажних лобістів РФ із ВР. Раз вони такі проросійські лобісти, то хай живуть в цих нейтральних зонах зради, терору і грабунку воєнторгу російського міра гібридних воєн Путіна - Кирила.