У Раді не дійдуть згоди щодо впровадження віз із Росією
Найбільша фракція в парламенті – БПП – не голосуватиме за постанову про введення візового режиму з Російською Федерацією.
Про це, під час спілкування з журналістами у парламенті, заявив народний депутат фракції БПП Олексій Гончаренко, інформує прес-служба партії.
"Наша фракція на засіданні прийняла рішення не голосувати за постанову про введення візового режиму з РФ. Є кілька причин для цього", – зазначив він.
"По-перше, ми є проурядова фракція, отже, ми не можемо приймати рішення без спілкування з урядом. Є позиція міністра закордонних справ, який аргументує , що це неправильно робити, що ми для цього не підготовлені. По-друге, в нас є мільйон українців, які працюють в Росії і заробляють гроші для своєї родини", – каже Гончаренко.
На думку нардепа, Росія зробить симетричну відповідь на введення віз .
"А відтак, буде перекрита для багатьох українців можливість відвідувати РФ з метою заробітку. Це питання потребує зваженості і обережності. Емоції не повинні домінувати при прийнятті цього рішення", – наголосив парламентар.
У "Народному фронті" планують голосувати за скасування безвізу з Росією.
В коментарі "Українській правді" депутат Світлана Войцеховська зазначила: "Якщо він (візовий режим - ред.) стоятиме на порядку денному, то, звичайно, проголосуємо. Ми ж ініціатори".
У свою чергу фракція "Самопоміч" у Верховній Раді виступає за введення візового режиму з Росією.
Про це журналістам повідомив голова фракції Олег Березюк, передають "Українські новини".
"Ми будемо підтримувати", - сказав він, відповідаючи на питання про позицію фракції щодо введення візового режиму.
Березюк також повідомив, що не вважає, що таке рішення збільшує соціальну кризу і є перешкодою для українців, які працюють в Росії.
Фракція Радикальної партії у Верховній Раді також виступає за візи з Росією.
"Наша фракція одноголосно підтримає таке рішення", - заявив глава фракції Олег Ляшко.
Він зазначив, що вважає виправданим розрив дипломатичних відносин з Росією перед введенням візового режиму.
"Батьківщина" у четвер також оприлюднила свою позицію: фракція буде підтримувати проект постанови про скасування безвізового режиму з РФ.
У фракції Опозиційний блок раніше заявляли, що введення візового режиму з Російською Федерацією вдарить насамперед по українським заробітчанам, які перебувають у РФ.
Голова фракції Юрій Бойко заявляв, що Опоблок не підтримує ініціативу щодо запровадження візового режиму з РФ і не голосуватиме за її прийняття.
Як відомо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.
Як повідомлялося, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенка спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.
6 жовтня парламент має розглянути розглянути питання щодо запровадження візового режиму з Росією.
Українська правда