Кучма: Власть мало внимания уделяет проблематике минских соглашений
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что власть недостаточно внимания уделяет проблематике минских соглашений.
Об этом Кучма заявил журналистам во время рабочей поездки в Обухов в четверг.
"Власть наша мало уделяет внимания этой проблематике (связанной с реализацией минских соглашений - ред.). Мы часто слышим оценки от политиков, которые далеки от ситуации, и часто делают заявления, чтобы понравиться кому-то, а глубины сути заявления просто не понимают", - считает второй президент Украины.
"Оценка должна звучать от представителей Минобороны, МИД, из уст Администрации президента", - добавил Кучма.
Он привел пример освещения результатов минских переговоров в России, отметив, что заявления делает не только пресс-секретарь представителя России в трехстороннем контактной группе Бориса Грызлова, а "все действительно комментируют - те, кто разбираются в проблеме, и те, кто имеют право комментировать".
Кроме того, по словам Кучмы, на Донбассе пока существует большая проблема с разминированием территорий.
"Проблема разминирования - это безумная проблема... Это проблема, с которой Украина один на один не справится. Но здесь готов нас поддержать весь мир, в том числе ООН", - сказал он.
Политик также считает хорошим признаком то, что не происходят масштабные боевые действия, поскольку таким образом "мы защитили жизни многих людей".
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер накануне сообщила, что реализация рамочного решения по отводу вооружение будет продолжена при двух условиях.
Украинская правда
Звичайно, Леонід Данилович ніби і при справі в цьому Мінську. А більша увага офіційних інституцій до "мінської проблематики" додала б Даниличу гонору.
А може варто було б провести в Києві розширену прес-конференцію на тему: "Пане президенте, що за дурниці Ви там підписали?"?
А може варто було б провести в Києві розширену прес-конференцію на тему: "Пане президенте, що за дурниці Ви там підписали?"?